Viisinkertainen olympiavoittaja saattaa menettää mitalinsa

Kertaalleen Ranskan ympäriajonkin voittanut Wiggins on The Timesin mukaan asetettu henkilökohtaiseen konkurssiin. Wiggins oli ensimmäinen urheilija, joka voittaa olympiakultaa ja Ranskan ympäriajon samana vuonna. Ura päättyi vuonna 2016 Rion kisoissa voitettuun olympiakultaan.

Wiggins voi myös menettää tavaramerkkioikeudet sukunimeensä sekä lempinimeensä "Wiggo". The Timesin mukaan Wiggins asetettiin konkurssiin 3. kesäkuuta. Hän on myös vaarassa menettää palkintonsa ja mitalinsa. Konkurssihoitajan on arvioitava, mitä Wigginsin omaisuudesta voidaan asettaa myyntiin.