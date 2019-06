Viinamonopoli Alko lähettelee kansanedustajille viiniä ja samppanjaa: ”Tutustutetaan trendeihin” – jopa oman hallintoneuvoston jäsen hämmästelee puuhia

– Alko lähettää hallintoneuvoston jäsenille kaksi kertaa vuodessa ajankohtaisista tuotteista kootun uutuustuotepaketin, jonka on tarkoituksena tutustuttaa hallintoneuvoston jäsenet yhtiön valikoimiin ja alan kehitykseen sekä trendeihin, kertoo Alkon viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho.

Paketin sisältönä on Välivesi-pullovesi, Nokkos-tonic, Honkavuoren Heili Vehnäolut, Marlborough Estate Sauvignon Blanc Rosé -viini, Paxton NOW Organic Shiraz -viini sekä De Sousa Grand Cru Blanc de Blancs Champagne Brut -samppanja, joka on Alkon hinnaston mukaan 55 euron arvoinen.