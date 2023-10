Viime kuukausi oli lämpötilaltaan historian epätavallisin: "Tämä ylittää käsityskyvyn"

Kuukauden keskilämpötila oli mittauksien mukaan 16,38 celsiusastetta, joka on 0,93 astetta korkeampi kuin vuosien 1991–2020 syyskuiden keskiarvo.

Edellinen syyskuun lämpöennätys on vuodelta 2020, jolloin keskilämpötila oli 0,5 astetta alhaisempi kuin tänä vuonna. Lämpötilaennätykset rikkoutuvat tyypillisesti paljon tätä pienemmällä marginaalilla.

– Ilmastonmuutos ei ole jotain, joka tapahtuu vuosikymmenen päästä. Ilmastonmuutos on täällä.

Lämpötilaennätyksiä on rikottu monessa maassa. Myös Suomessa syyskuu oli 1900-luvun alusta alkavan mittaushistorian lämpimin, kertoi Ilmatieteen laitos aiemmin tällä viikolla.

Kriittinen 1,5 asteen raja lähellä

Kuluvasta vuodesta ennustetaan ihmiskunnan historian lämpimintä. Tammi-syyskuun globaali keskilämpötila oli 0,05 celsiusastetta korkeampi kuin vastaava ajanjakso vuonna 2016, joka on tähän asti mittaushistorian lämpimin.

Globaali keskilämpötila tammikuusta syyskuuhun oli 1,4 astetta korkeampi kuin vuosina 1850–1900. Lämpötilan nousu on nyt lähellä Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015 asetettua 1,5 asteen rajaa esiteolliseen aikaan verrattuna.

Rajan alapuolella pysymistä on pidetty olennaisena, jotta ilmastonmuutoksen katastrofaalisimmat seuraukset voitaisiin välttää.

El Ninolla osansa lämpötiloissa

Osansa lämpenemisessä on myös El Nino -sääilmiöllä, joka lämmittää pintavesiä Tyynellämerellä ja vaikuttaa lämpötiloihin muuallakin. El Ninon pahimpien vaikutuksien odotetaan osuvan loppuvuoteen ja ensi vuoden alkupuolelle. Copernicus-palvelun Buontempon mukaan El Ninolla on roolinsa ennätyslämpötiloissa, mutta ilmastonmuutos on hänen mukaansa tehnyt tilanteen paljon pahemmaksi kuin se muuten olisi ollut.