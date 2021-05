Helsingin pormestarikisa täysin auki, selviää Ylen kyselystä: Kaksi kärkiehdokasta tasoissa, mutta suurin osa vastaajista ei osaa sanoa suosikkiaan

Vartiainen on selvästi miesten, yli 65-vuotiaiden ja yli 5 800 euroa kuussa ansaitsevien suosikki, kun taas Sinnemäki on alle 35-vuotiaiden sekä alle 2 200 euroa kuussa ansaitsevien keskuudessa suosituin. Vartiaista kannatetaan varsinkin Helsingin ydinkeskustassa, kun taas ulommassa kantakaupungissa, kuten Pasilassa ja Lauttasaaressa, Sinnemäki on suositumpi.