Vihreät vaatii päätöksiä puuttuvista päästövähennystoimista – "Ihminen voi elää hyvää elämää, vaikka auto kulkisi bensan tai dieselin sijaan sähköllä"

– Ihminen voi elää hyvää elämää, vaikka auto kulkisi bensan tai dieselin sijaan sähköllä tai kaasulla. Eikä lämpöpumppu tee kodista yhtään vähemmän mukavaa paikkaa olla. Kun hiili sidotaan pellolle, ylläpidetään maan kasvukuntoa ja saadaan parempaa satoa. Samalla mökkijärven vesikin on kirkkaampaa. Tämä muutos ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Poliitikkojen tehtävä on tehdä päätöksiä, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sanoi.

– Jos nämä eivät kelpaa, haastan kaikki muut puolueet tekemään omia esityksiään syksyn ilmastoriiheen. Ehdotuksien on kuitenkin pohjattava tutkittuun tietoon ja niillä on oltava aitoja vaikutuksia. Jokainen suomalainen perhe ei voi istuttaa tuhatta puuta, vaikka kuinka niin haluaisikin. Eikä se vielä tätä edes ratkaisisi, Kari huomauttaa.

– Olennaista on löytää ratkaisu, jolla Suomen Akatemian myöntämään rahoitukseen kohdistuvilta lisäleikkauksilta vältytään ensi vuoden osalta. Vaikka veikkausvarojen suhteen ei ole löydetty vielä pysyvää järjestelyä, hallituksella on aina valta päättää tulevan vuoden budjetista. Nokittelun sijaan nyt on syytä korjata tämä ilmeinen ongelma, joka on herättänyt jo laajaa huolta tiedekentällä, Hyrkkö vaatii.