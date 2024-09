Vihatulta NHL-tähdeltä raju paljastus

36-vuotias Marchand on kuulunut jo vuosien ajan NHL:n vihatuiden pelaajien joukkoon. Kiistanalaisen pelityylin omaava hyökkääjä on ollut uransa aikana useiden kiekkokohujen keskiössä. 1 029 NHL-ottelua kattavan uransa aikana Marchand on kuluttanut jäähypenkkiä 1 051 minuutin edestä.