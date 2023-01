Videolla sotilaitaan hakkaava venäläiskomentaja on näyte pelon kulttuurista, jolla Venäjä johtaa apeita joukkojaan

– Siellä käskyn täyttäminen on hyvin tärkeää, johtamiskeskeisyys ja johtajan arvovalta. Oli johtaja oikeassa tai ei, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja Simo Pesu.

Pelon johtamisen kulttuuri on syvällä

Ukraina pystyy käyttämään omassa viestinnässään ja joukkojensa motivoinnissa puolustajan asemaa, mutta Venäjä on hyökkääjä. Sen on vaikeampi perustella sotilailleen ja kansalaisilleen sotimista.

– Pääosa näistä sotilasta sen ymmärtää. Kysymys on ihan relevantti: miksi me olemme täällä? Pesu sanoo.

– Silloin käytännössä sinulla on oltava jonkinlaisia pakottavia keinoja pitää sotilaat toteuttamassa tehtäviään, mutta silloin tehtävien toteuttaminen ei ole niin tehokasta.

Pesun mukaan on kuitenkin syytä muistaa, että väkivallan ja ihmisten kohtelun kulttuuri on aivan toisenlainen Venäjällä kuin se on esimerkiksi Suomessa.