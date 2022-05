Video: Koomikko David Chappellen kimppuun hyökättiin kesken stand up -esityksen

Koomikko Dave Chappellen kimppuun hyökättiin tiistaina kesken tämän stand up -esityksen.

The Hollywood Reporterin tietojen mukaan koomikko oli juuri lopettelemassa Netflix Is A Joke -festivaaleilla pitämäänsä esitystä ja poistumassa lavalta, kun hänen oikealta puoleltaan ryntäsi mies, joka kävi koomikon kimppuun kaataen tämä maahan.

Los Angelesin poliisi kertoi The Hollywood Reporterille, että 23-vuotias epäilty Isaiah Lee pidätettiin tappavalla aseella tehdystä pahoinpitelystä epäiltynä. Viranomaisten mukaan Lee kantoi mukanaan käsiasekopiota, jonka sisällä oli veitsen terä. Leen takuusummaksi on asetettu 30 000 dollaria.

Muun muassa The Hollywood Reporter ja ABC News kertovat Chappellen todenneen heti välikohtauksen jälkeen yleisölle hyökkääjän "olleen varmaan transmies". Koomikkoa on aikaisemmin kritisoitu tämän transfobisiksi tulkituista ulostuloistaan.

Netflixissä julkaistiin viime lokakuussa Chappellen tunnin mittainen stand up -spesiaali The Closer. Ohjelmassa Chappelle sanoo, että "sukupuoli on fakta" ja että LQBT-yhteisöön kuuluvat ihmiset ovat "liian herkkiä". Moni vaati spesiaalin poistamista Netflixistä, muttei näin kuitenkaan tehty.