Video Euroviisujen harjoituksen pisteidenlaskusta leviää – Suomen edustajan olisi pitänyt sanoa Israel, mutta toisti muuta

Malmön Euroviisujen finaalipäivä on sujunut ristiriitaisissa tunnelmissa. Tunnelma Malmössä on kiristynyt entisestään finaalin lähestyessä useiden niin kansalaisten kuin viisuartistienkin osoittaessa mieltään Israelin Euroviisuihin osallistumista vastaan.

– Eikö olekin hyvä, että harjoittelemme näitä asioita. En ole varma, toimiiko tämä mikrofoni, mutta kuitenkin: koska kyseessä on harjoitus ja simuloidut tulokset, Suomen 12 pistettä menevät Israelille, Österdahl päätti tilanteen.

– Harjoituksen tarkoitus on lähinnä tarkistaa, että yhteydet ja tekniikka toimivat. Harjoituksessa Käärijän stunttina toimi tuotannon henkilö ja pientä sekoilua oli tiimin kesken. Tuotannon henkilön tekemiset eivät ole millään tavalla Ylen kannanotto.

Israelin osallistuminen Euroviisuihin on herättänyt laajaa vastustusta sekä kritiikkiä. Kuluvalla viikolla Malmössä on nähty useita mielenosoituksia asian tiimoilta, joista viimeisimmät tänään lauantaina ennen viisufinaalia.

Israel on suorittanut lokakuusta lähtien laaja-alaisia iskuja Gazan kaistalle, joka kuuluu Palestiinaan. Useiden lähteiden mukaan taisteluiden aikana on menehtynyt yli 30 000 ihmistä, joista kuolleita tai loukkaantuneita on jopa 26 000 lasta.