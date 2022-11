Victoria ja hänen valittunsa Victor karkasivat yhteislomalle – maajussi paljastaa, mikä on kaksikon suhteen tila nyt

Maajussille morsian -ohjelman Victoria valitsi kolmesta ehdokkaistaan Victorin. Ohjelman kuvausten jälkeen he ovat viettäneet aikaa yhdessä aina kun se aikatauluihin sopii. Vaikka välimatkaa on reilusti, niin hän iloitsee, että puhelimessa ja viestein kommunikointi on päivittäistä. Victorian mukaan molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että ihastusta on ilmoilla. Nyt pariskunta on suunnannut ensimmäiselle yhteiselle lomamatkalleen.