Vetinen pelto muuttui valtavaksi luistinradaksi, luistelijat haltioissaan: "Retkiluistimilla Viikin pellolla – only in Finland"

– Se on niin tasainen ja tilaa on hyvin. Se oli yllättävän kivaa ja helppoa, jatkaa Marin sisko Anu Kauhaniemi.

"Hyvin eksoottista"



– Nimenomaan ohi mennessä. Tämä ei ole totta, mutta tämä on totta, Harjula ihmettelee edelleen.

– Tämä on hyvin eksoottista. Olin aamupäivällä Nuuksion oikeilla jäillä, luonnonjäällä. Onhan tämäkin sitä, mutta vielä erikoisempaa. Retkiluistimilla Viikin pellolla - only in Finland.