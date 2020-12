Kuva: Moni on valmis jonottamaan jopa tunnin päästäkseen ulkojäille Helsingissä – "Jonossa 227 ihmistä ennen meitä"

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi luistelukentille on asetettu rajoituksia. Esimerkiksi Helsingin Oulunkylän tekojäälle saa tulla 300 ihmistä, kun normaalioloissa kentälle mahtuisi noin 1 000 luistelijaa.

– Oltiin varttia vaille kymmenen portilla, kyllä jono oli jäähallin taakse parkkipaikalle. 300 oli jonossa. Kaveri (kaupungin työntekijä) laski, että meitä ennen oli 227 (ihmistä), Oulunkylän tekojäällä jääkiekkoa pelaamassa ollut Marko Vesa kertoo.

Koronavirus ei pelota ulkojäillä luistelevia.

– Ei se ole tullut mieleen, kävijämäärää on vähän rajoitettu Tilaa riittää kaikille ja ollaan ulkona kuitenkin. Mielestäni nämä ulkojäät toimivat ihan ok. Pitäkää (kentät) auki, ihmiset liikkuvat ja nauttivat, hän toteaa.

Jäälle määritelty maksimimäärät

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Helsingin kaupungin liikuntapalveluista tiimiesimies Teemu Haukilahti vahvistaa, että ulkojäät ovat olleet viikonlopun aikana hyvin suosittuja Helsingissä. Paikoin ulkojäille on saanut jonottaa jopa tunnin. Hänen mukaansa ihmiset ovat ottaneet rajoitukset ymmärtäväisesti vastaan.

– Paikoin on ollut hyvinkin (paljon ruuhkaa), Jätkäsaari on toistaiseksi hiljaisempi paikka, mutta muissa paikoissa on ollut jonoa. Tunnin on voinut joutua jonottamaan, Haukilahti kertoo.

Jonot johtuvat luistelukenttien kävijämäärien rajoituksista.

– Joka jäälle määritelty omat maksimikävijämäärät. Sen jälkeen joudutaan laittamaan ovi kiinni siksi aikaa, ennen kuin tulee taas tilaa jäälle.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita

Oulunkylän tekojäällä talvinen päivä on vauhdikas, ja luistelukentällä on paljon ihmisiä. Osa pelaa jääkiekkoa, toiset luistelevat vain omaksi ilokseen. Rebekka Kulvik toi kolme poikaansa pelaamaan jääkiekkoa. Hän on samaa mieltä aiempien haastateltavien kanssa siitä, ettei koronaviruksen leviäminen pelota ulkotiloissa.

Kesken haastattelun paikalle luistelee nuori Eeli-poika. Eeli paljastaa, että päivä on pitänyt sisällään vauhtia ja vaarallisia tilanteita, sillä hän on kaatunut luistelukentällä kahdesti. Suuremmilta haavereilta on kuitenkin vältytty. Luistelu on mukavaa puuhaa, Eeli tuumaa.