Verohallinto aloitti massiiviset päivitykset: Nyt on viime hetket hakea verokortti, ennen kuin se on hetkeen mahdotonta

Suurimmat vaikutukset henkilöasiakkaisiin • 2.–7.11.: Et saa verokorttia mistään

• Et saa veronumeroa verotoimistosta, jos aloitat uutena työntekijänä rakennustyömailla.

• Veronumerorekisteri on käytössä, mutta tiedot eivät päivity 2.-7.11.

• Voit antaa rakentamisilmoituksen, mutta saat todistuksen rakennustarkastajaa varten vasta 8.11. jälkeen.

• Palkka.fi on käytössäsi normaalisti, mutta Palkka.fi:n palvelunumero on suljettu 2.–7.11.2018. Ilmoitukset eivät siirry OmaVeroon 1.11. klo 15.30 alkaen. Ilmoitukset välittyvät normaalisti 9.11. alkaen.

• Et voi ilmoittaa tilinumeroa OmaVerossa. OmaVero sulkeutuu 1.11. klo 15.30 ja avautuu 9.11. klo 9.