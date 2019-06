Venezuelalaiset kiirehtivät Peruun ennen maahantulon tiukentumista – jo 80 000 venezuelalaista ylittänyt rajan

Vuorokauden vaihduttua Peruun saapuvilla venezuelalaisilla pitää olla passi ja viisumi, kun aikaisemmin pelkkä henkilökortti on riittänyt.

Jo torstaina lähes 6 000 venezuelalaista ylitti lähellä Ecuadoria sijaitsevan Tumbesin kaupungin rajan. Luku on lähes kolminkertainen keskimääräiseen päivään verrattuna.

Perun presidentin Martin Vizcarran mukaan maalla on täysi oikeus kiristää maahantuloa, koska Peruun on jo tullut yli 80 000 venezuelalaista, ja kaikkiaan maassa on YK:n mukaan 768 000 venezuelalaista.