Veneeseen lentänyt purjekala oli keihästää veljekset Australiassa – "Hirvittävää, se on kuin saisi miekasta"

46- ja 48-vuotiaat veljekset olivat vesillä lähellä Coffs Harbourin kaupunkia New South Walesin itärannikolla. Yhtäkkiä noin satakiloinen purjekala hyppäsi vedestä ja sinkoutui miesten veneeseen.

– On onnekasta, että he ovat elossa – erityisesti hän, jonka olkapäästä nokka meni läpi. Hirvittävää, se on kuin saisi miekasta, sanoi alueella kalastusretkiä järjestävä Stan Young Australian yleisradioyhtiö ABC:lle.