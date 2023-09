Venäläistähti laukoi karua tekstiä US Openin rajuista sääoloista – "Joku tulee kuolemaan"

Keskiviikkona US Openin puolivälieräotteluita pelattiin New Yorkissa trooppisissa olosuhteissa, kun lämpötila huiteli reilusti yli kolmenkymmenen.

– Joku pelaaja tulee kuolemaan ja he tulevat näkemään sen, Medvedev latoi kameralle lyhyen hengähdystauon aikana.

Harvinainen temppu! Suomalaistähti Harri Heliövaara finaaliin US Openissa

– Tämä on brutaalia. Ainoa hyvä asia näissä olosuhteissa on se, että molemmat pelaajat kärsivät. Se on rankkaa molemmille.