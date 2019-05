Venäläismiljardööri ei pystynyt maksamaan 18 euron jäännösveroa Suomessa – Boris Rotenberg haastoi Suomen pankit oikeuteen Venäjä-pakotteiden vuoksi

Oligarkin ajoneuvoveron jäännösosa ulosottoon



– Häneltä menee Suomessa oleva omaisuus tietysti ulosottoon koska hän ei pysty maksamaan esimerkiksi kiinteistöveroja ja sähkölaskuja. Totta kai häneen kohdistuu ihan samat seuraamukset kuin kehen tahansa Suomen kansalaiseen joka ei pysty maksamaan laskujaan. Olkoon vain, että hän on miljardööri, mutta tilanne on tämä, Saarikoski hymähtää.

– Muodollisesti ne (pakotteet) eivät virallisesti ole samalla tavalla Suomea sitovia kuin EU:n ja YK:n pakotteet. Käytännössä kuitenkin pankit joutuu ne huomioimaan, koska pankkitoiminta on kansainvälisesti verkottunutta. Käytännössä ainakin kaikilla isommilla pankeilla on linkki Yhdysvaltain dollarimaksuliikenteeseen, ja jos ei näitä pakotteita noudateta niin siitä seuraa sitten ongelmia pankille, kuvailee johtava asiantuntija Mika Linna Finassiala ry:stä.

- Pankeilla on oma näkemyksensä mitä heille voisi tapahtua, minun näkemyksen on että ei tapahtuisi mitään, Saarikoski sanoo.

Judoa Putinin kanssa, jääkiekko-omistuksia Suomessa



Boris Rotenberg on Venäjällä huomattavan vaikutusvaltainen henkilö. Hän on yksi Venäjän rikkaimmista oligarkeista ja häntä pidetään myös presidentti Vladimir Putinin lähipiiriläisenä ja uskottuna. Miesten ystävyys on peräisin kymmenien vuosien takaa, jolloin he harrastivat judoa samassa urheiluseurassa.