Venäläiseksi vakoojaksi epäilty maitovalas ei suostu uimaan pois Norjasta – lähestyy ihmisiä poikkeuksellisen tuttavallisesti

Wiigin mukaan valas on liikkunut vain 25 merimailia viimeisen viikon aikana ja se tuntuu nauttivan ihmisten läheisyydestä.

Poikkeuksellista sen käytöksessä on muun muassa se, että kyseinen maitovalas antaa ihmisten koskea sen kuonoon.

"Valas ei ole epäilty"



Norjalaiset kalastajat huomasivat valaan ensimmäistä kertaa viime viikolla, kun se ui sinnikkäästi heidän veneensä lähettyvillä. Kalastajat huomasivat myös valjaat eläimen päällä. Myöhemmin valjaissa huomattiin teksti: Equipment of St. Petersburg. Teksti antaa olettaa, että eläin on tullut Venäjältä.

Kyseinen maitovalas on saanut mediassa paljon huomiota. Positiivista on, ettei sitä epäillä rikoksesta.

Tutkijoiden mukaan valjaissa on saattanut olla kiinnitettynä esimerkiksi aseita tai kameroita. Väite vahvistaa epäilyn, jonka mukaan Venäjän laivastolla on oma koulutusohjelmansa merinisäkkäille. Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt kaikki epäilyt.