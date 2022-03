Venäjän yli 60-kilometrinen kolonna on levittäytynyt – "Etsii kaikenlaista suojaa"

Kolonnan liikkeitä on ollut viime päivinä hankala havaita pilvisyyden vuoksi, mutta nyt taivas on osittain kirkastunut Ukrainan pääkaupungin yllä. Satelliittikuvia julkaisevan Maxar Technologies -yhtiön mukaan noin 64 kilometrin mittaiseksi pisimmillään ulottunut autoletka on nyt erillään. Osa saattueesta on sijoittunut metsiin ja puiden suojaamalle alueella lähellä Lubjankaa.