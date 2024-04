Venäjän ulkoministeri Lavrov vierailee Kiinassa puhumassa "polttavista aiheista"

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vierailee maanantaina ja tiistaina Kiinassa. Ministeriö kertoi vierailusuunnitelmasta sunnuntaina lausunnossaan, jonka mukaan suunnitteilla on keskusteluja Kiinan ulkoministerin Wang Yin kanssa.



Ohjelmassa kerrotaan olevan syvällistä näkemysten vaihtamista useista "polttavista aiheista", kuten Ukrainan kriisistä ja Aasian sekä Tyynenmeren alueen tilanteesta. Ministereiden on määrä keskustella kahdenväliseen yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä ja yhteistyöstä kansainvälisissä yhteyksissä.



Kiinan ulkoministeriö on vahvistanut Lavrovin vierailun.



Kiinan ja Venäjän suhde on vahvistunut sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022. Viime vuonna Kiinan presidentti Xi Jinping julisti Moskovassa vieraillessaan, että maiden välinen ystävyys on rajaton.



Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi maaliskuussa voitettuaan Venäjän näytösluontoiset presidentinvaalit, että suhde Kiinaan tuo vakautta ja että hänen ja Xin välinen henkilökohtainen suhde on erittäin hyvä.



Kiina katsoo olevansa neutraali Ukrainan sodassa, mutta kahden viime vuoden aikana siitä on tullut Venäjän johtava kauppakumppani. Lisäksi Kiina suosii sodan ratkaisuksi poliittista sopua.



Länsimaat ovat moneen otteeseen toivoneet Kiinan käyttävän vaikutusvaltaansa rauhan saamiseksi Ukrainaan.