Putin ja Xi tapaavat Venäjällä ensimmäistä kertaa Ukrainan sodan alkamisen jälkeen

Kremlin mukaan Xin ja Putinin on määrä keskustella maiden strategisen yhteistyön ja kumppanuuden tiivistämisestä. Pohjalla on vuonna 2022 annettu yhteisjulistus, jossa Xi ja Putin vain hieman ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan luonnehtivat, ettei Venäjän ja Kiinan ystävyys tunne mitään rajoja. Kremlin mukaan johtajat aikovat myös allekirjoittaa Moskovassa yhteisjulistuksen maiden suhteiden "uudesta aikakaudesta".

Xin vierailulla on maanantaina luvassa lounas Putinin kanssa. Tiistaina johtajat puolestaan käyvät viralliset neuvottelunsa, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov avasi aikatauluja viime viikolla.

Zelenskyin tapaamisesta huhuttu

Xin ja Putinin keskusteluissa nousee väistämättömästi tapetille myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Kiina on luonnehtinut Xin vierailua "matkaksi rauhan puolesta". Maa on pyrkinyt luomaan itsestään kuvaa neutraalina osapuolena yli vuoden jatkuneen sodan ajan.

Helmikuussa sodan vuosipäivänä Kiina julkaisi ristiriitaisen vastaanoton saaneen 12-kohtaisen suunnitelmansa, jossa se esitti poliittisia ratkaisuja sodan päättämiseksi. Kiina on myös toistuvasti toivonut Venäjän ja Ukrainan palaavan neuvottelupöytään etsimään ratkaisuja rauhalle.

Venäjän suurena tukijamaana Kiina ei kuitenkaan ole tuominnut sotatoimia, vaan on pikemmin pyrkinyt ymmärtämään Venäjän esittämiä huolia Naton laajentumisesta. Kiina on kuitenkin ottanut voimakasta etäisyyttä Venäjään silloin, kun maa on ottanut esille ydinaseen käytön.