Venäjän propaganda menee Afrikassa läpi, mutta Putinin lupaukset ilmaisesta viljasta eivät, arvioi asiantuntija – "Avunantajan rooli on Venäjälle uusi"

Professori Liisa Laakso Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista arvioi, että osallistujamäärän romahdus on varmasti arvovaltatappio Putinille.

– Venäjän ja Afrikan välinen kauppa on polkenut paikallaan ja tuonti Afrikasta Venäjälle ei ole kasvanut odotusten mukaisesti.

Putin lupasi huippukokouksen ensimmäisenä päivänä kuudelle Afrikan maalle ilmaista viljaa. Laakso näkee Putinin lupauksena ennen kaikkea vastauksena Afrikan maiden kritiikkiin, jota Venäjä on saanut viljakuljetusten estämisen vuoksi.

– Humanitaarisen avunantajan rooli on Venäjälle uusi. Saa nähdä, miten se onnistuu täyttämään lupauksensa. Myös näiden kuuden maan valinta kaikkien maiden joukosta ei välttämästä edusta niitä maita, jotka olisivat nyt kaikkein eniten vilja-avun tarpeessa.

Venäjän propaganda uppoaa afrikkalaisiin

Lisäksi Ukrainan sodan vuoksi erityisesti ruokaturva on uhattuna Afrikassa. Afrikkalaiset johtajat ovat kritisoineet Venäjää tästä.

Liisa Laakson mukaan Afrikan maiden suhde Venäjään on silti säilynyt neutraalina.

– Puhutaan aidallaistujista: he eivät ole halunneet ottaa vahvasti kantaa Ukrainan tai Venäjän puolesta, Laakso sanoo.

– Afrikassa ja Afrikan unionilla on halua pitää tietynlaista neutraalia asemaa suhteessa sotaan myös sitä silmällä pitäen, että afrikkalaiset voisivat tarjota jotain mahdollisuuksia rauhanvälitykseen tai -neuvotteluihin. Mutta Afrikan maat ovat jakautuneet suhtautumisessa sotaan. Afrikka ei ole yhtenäinen.

Afrikka on tärkeä Venäjälle, koska mantereella on 54 maata, jotka tarjoavat vaihtoehdon Yhdysvaltojen ja lännen johtamalle maailmanjärjestykselle, Laakso arvioi.

Tätä propagandaa Venäjä on saanut Afrikassa hyvin läpi. Esimerkiksi Ukrainan sota on saatu Afrikassa näyttämään siltä, että kyse on lännen haastamisesta.