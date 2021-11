Venäjän on kerrottu lisänneen joukkoja Ukrainan rajalle, asiantuntija huolissaan – edes tiedustelupalvelut eivät tiedä alueen tapahtumista

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan onkin tavattoman huolestuttavaa, etteivät läntiset tiedustelupalvelut oikeastaan edes tiedä, mitä Ukrainan rajan läheisyydessä on tapahtumassa.

Yhdysvallat on kuitenkin kertonut Venäjällä olevan Ukrainan rajan läheisyydessä 100 000 sotilasta. Ukrainan ulkoministeriö on puolestaan kertonut maansa ympärillä olevien venäläisten joukkojen määrän olevan noin 90 000.

Kikkaileva Venäjä näkee levottomuuden keskellä mahdollisuuksia

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen Venäjä-ryhmästä erikoistutkija majuri Jukka Viitaniemen mukaan on poikkeuksellista, että Ukrainan rajan läheisyyteen laitetaan joukkoja näin huoltokaudella, jonka aikana ei yleensä ole totuttu näkemään joukkojen siirtelyä tai harjoittelua.

Itäisessä Euroopassa on ollut kasvavaa levottomuutta laajemmallakin alueella. Aaltolan mukaan tämä on Venäjän näkökulmasta yhtäältä huolestuttavaa, toisaalta taas Venäjälle on ollut aina tärkeää olla itse tilanteen päällä.