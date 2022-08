Venäjän laukaisema raketti näkyi Suomen tähtitaivaalla

Venäjän puolustusministeriö ei kerro tarkemmin, mikä on laukaistun raketin funktio, mutta Nasa kertoo vakoiluepäilyistään. Nasan mukaan on syytä epäillä, että Sojuz-raketti on saatettu laukaista amerikkalaisen USA-326-satelliitin lentorataa ja lentoreittiä vastaavaksi.