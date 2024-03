Venäjän kilvissä olevat autot siirrettävä ensi viikon lauantaihin mennessä Suomesta: "Määrä arvailujen varassa"

Suomi kielsi Venäjälle rekisteröityjen autojen tuomisen Suomeen viime syksynä. Venäjän rekisterikilvissä olevat autot on siirrettävä pois Suomesta ensi viikon lauantaihin eli 16. maaliskuuta mennessä. Määrärajaan on aikaa noin viikko, mutta valmistelu on vielä kesken.