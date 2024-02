Venäjän ja Yhdysvaltain kaksoiskansalainen pidätetty Venäjällä – syytetään maanpetoksesta

Nainen pidätettiin Jekaterinburgissa Uralvuorten alueella. Naisen nimeä ei ole kerrottu, mutta FSB:n mukaan hän on 33-vuotias ja asuu Los Angelesissa.

Vangittuna useita Yhdysvaltain kansalaisia

Useita Yhdysvaltain kansalaisia on tällä haavaa vangittuna Venäjällä. Heidän joukossaan on muun muassa Wall Street Journal -lehden toimittaja Evan Gershkovich . Hänet pidätettiin vuosi sitten vakoilusta epäiltynä.

Toimittaja Alsu Kurmasheva on Yhdysvaltain ja Venäjän kaksoiskansalainen. Hän on tutkintavankeudessa. Kurmashevaa syytetään muun muassa siitä, että hän on rikkonut Venäjän tiukkoja asevoimia koskevia sensuurilakeja.