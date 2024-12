Venäjän hidas eteneminen jatkuu – ministeriö: Lisää kyliä vallattu

Venäjän joukot ovat viime aikoina edenneet koko ajan hitaasti etenkin Ukrainan itä- ja eteläosissa.

Venäjän joukot ovat jälleen vallanneet kaksi kylää Itä-Ukrainassa, väitti Venäjän puolustusministeriö perjantaina.

Puolustusministeriön mukaan Donetskin alueella sijaitsevat kylät sijaitsevat lähellä Kurahoven ja Pokrovskin kaupunkeja, jotka molemmat Venäjä yrittää vallata, koska ne ovat strategisesti tärkeitä.

Ukrainan sota on kiihtynyt viime kuukausina. Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on luvannut lopettaa sodan nopeasti sen jälkeen kun on palannut presidentiksi ensi kuussa. Tämä on saanut Ukrainan pelkäämään, että se pakotetaan lopettamaan sota ja suostumaan suuriin alueluovutuksiin.

Venäjä aloitti laajan hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa toissa vuonna.