Venäjältä johdettu suhmurointi pakotti suomalaisurheilijan uudelle uralle – "Korruptoitunut juttu"

– Saksa on yksi potentiaalinen paikka. Ja sitten Englanti on minulle tärkeä. Jenkeistä ja Kanadastakin on mahdollisuuksia kontaktien kautta. Itselleni on tärkeä, että pääsen aloittamaan täältä Euroopasta, joten Saksa ja Englanti ovat ykkösmaita tällä hetkellä, amatöörinä 60-kiloisissa otellut Khataev selvittää.