Venäjällä koulutoverinsa surmannut teinityttö ampui itsensä – tragedia sattui lähellä Ukrainan rajaa

Tyttö oli ehkä riidoissa luokkakavereidensa kanssa

Venäjän lakien mukaan aseet on säilytettävä erityisessä kassakaapissa, johon vain aseen laillinen omistaja pääsee käsiksi. Poliisin on tarkastettava se säännöllisesti.

Koulun oppilaille, opettajille ja vanhemmille on tarjottu psykologista tukea.

Oppilaat linnoittautuivat luiokkahuoneisiin

Ensimmäinen naispuolinen kouluampuja

Venäjällä on tapahtunut viime vuosina useita kouluampumisia. Tämänpäiväisen tapauksen uskotaan kuitenkin olevan ensimmäinen, jossa ampujana oli nainen.

Alueella lennokki-iskuja

Brjansk on noin 370 000 asukkaan kaupunki Lounais-Venäjällä. Raja-alue on ollut kesästä asti useiden Ukrainan lennokki-iskujen kohteena. Aluetta on myös pommitettu.