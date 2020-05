Venäjällä ennätysmäärä koronakuolemia vuorokaudessa – yli 8 800 uutta tartuntaa vuorokauden aikana

144,5 miljoonan asukkaan maassa vahvistettujen tartuntojen määrä on nyt runsaat 326 000, mikä on toiseksi korkein määrä maailmassa.

Uusia virukseen liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu 150, mikä on uusi ennätys Venäjällä. Yhteensä maassa on koronavirukseen kuollut yli 3 200 ihmistä, kertoo koronavirustilannetta seuraava Worldometer.