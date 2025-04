Venäjä väittää: Keksimme ainutlaatuisen syöpälääkkeen

Venäjällä on on luotu syöpäsairauksiin tarkoitettu lääke, joka on täysin ainutlaatuinen, uutisoi Tass.

Afotid-nimistä syöpälääkettä testataan venäläismedian mukaan jo vapaaehtoisilla. Lääkkeen turvallisuus on median mukaan "todistettu" ja sitä voi käyttää missä tahansa syövän vaiheessa.

Afotid on median mukaan radionuklidilääke, joka on tarkoitettu syövän, erityisesti neuroendokriinisten kasvainten ja muiden pahanlaatuisten kasvainten, kohdennettuun hoitoon. Neuroendokriiniset kasvaimet ovat harvinaisia kasvaimia, jotka saavat alkunsa hormoneja tuottavista soluista.

Afotid-lääkkeen vaikuttava aine on radioaktiivisella isotoopilla varustettu peptidivektori, joka sitoutuu valikoivasti kasvainsolureseptoreihin ja tuhoaa ne.

Afotiden toimintaperiaatteena on, että se toimittaa radionuklidin suoraan kasvaimeen, jolloin terveelle kudokselle aiheutuva vahinko on mahdollisimman pieni.

Siitä, onko lääke Venäjällä jo markkinoilla, ei toistaiseksi ole tietoa.

Venäjän terveysministeri Mihail Murashko on aiemmin sanonut venäläismedialle, että Venäjä on viidessä vuodessa onnistunut saavuttamaan läpimurtotuloksia syöpähoitojen kehittämisessä.