Venäjä vahvistaa vallanneensa kolme ukrainalaislaivaa – Poroshenko esittää parlamentille poikkeustilalakia

Välikohtaus sattui Kertshinsalmessa. Se on kapea vesiväylä, jota pitkin pääsee Mustaltamereltä Asovanmerelle, jossa sekä Venäjä että Ukraina toimivat.

Tilanteen jännittyminen alueella on herättänyt huolta Ukrainan läntisten liittolaisten keskuudessa ja herättänyt pelkoa mahdollisesta sotilaallisen toiminnan laajenemisesta.

Presidentti on kutsunut parlamentin maanantaiksi ylimääräiseen istuntoon käsittelemään asiaa

Kolme loukkaantunut



Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan kolme ukrainalaista haavoittui välikohtauksessa. He saavat FSB:n mukaan lääkinnällistä hoitoa, eikä heidän henkensä ole vaarassa.

Ukrainan mukaan haavoittuneita on kuusi. Ukrainan mukaan valtaus tapahtui sen jälkeen, kun sen kolme laivaa yrittivät perääntyä.

Ukraina on kieltänyt, että sen laivat ovat tehneet mitään väärin, ja on syyttänyt Venäjää sotilaallisesta aggressiosta. Ukraina on lisäksi pyytänyt kansainvälistä yhteisöä rankaisemaan Venäjää. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu tänään asian tiimoilta Venäjän pyynnöstä.