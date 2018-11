Ukrainan presidentti julisti maahan poikkeustilan

Poroshenko esitti parlamentille 60 päivän mittaisen poikkeustilalain käyttöönottoa, presidentin kanslia kertoo tiedotteessa. Reutersin mukaan presidentti on nyt allekirjoittanut asetuksen, jolla maahan julistettaisiin poikkeustila.

Tilanne alkoi laivaston haltuunotosta

Ukraina on kieltänyt, että sen laivat ovat tehneet mitään väärin, ja on syyttänyt Venäjää sotilaallisesta aggressiosta. Ukraina on lisäksi pyytänyt kansainvälistä yhteisöä rankaisemaan Venäjää.