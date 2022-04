Entinen sotarikossyyttäjä vaatii Putinista pidätysmääräystä

75-vuotias sveitsiläinen Del Ponte tuli tunnetuksi Ruandan ja entisen Jugoslavian sotarikostutkinnoista. Lisäksi hän on muun muassa ollut mukana YK:n tutkinnassa, jossa selvitettiin ihmisoikeusrikkomuksia Syyrian sodassa.

Del Ponten mielestä pidätysmääräykset tarvitaan, jotta Putin kumppaneineen voidaan asettaa vastuuseen Ukrainaan hyökkäämisestä. Sotaa on kestänyt reilu kuukausi, tuhansia on kuollut ja miljoonat ihmiset ovat jättäneet kotinsa. Lisäksi osia Ukrainasta on pommitettu raunioiksi.