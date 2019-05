Syynä on se, että Barr on kieltäytynyt luovuttamasta erikoissyyttäjä Robert Muellerin koko Venäjä-raporttia kongressille. Yhdysvaltalaisviestimien mukaan valiokunta äänesti asiasta äänin 24–16. Äänet jakautuivat demokraattienemmistöisessä valiokunnassa puoluekannan mukaisesti.

Valiokunnan linjaus siirtyy seuraavaksi koko edustajainhuoneen harkintaan. Asian käsittely voi jäädä enemmän poliittiseksi vastalauseeksi, sillä oikeusministeriöllä on korkea kynnys nostaa rikossyyte omaa oikeusministeriään vastaan.

Barr on ollut demokraattien ryöpytyksen kohteena siitä lähtien kun hän toimitti tiivistelmän Muellerin Venäjä-tutkinnan tuloksista kongressille. Oikeusministeriä on syytetty siitä, että hän on antanut puutteellisen kuvan tutkinnan tuloksista.