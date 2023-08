Wagner-koneen maahansyöksyn ruumiit ja musta laatikko löytyivät

Musta laatikko osoittaa, mikä lennossa meni pieleen

Vaikka lentokone olisi täysin tuhoutunut, on mustilla laatikoilla hyvät mahdollisuudet selvätä ehjänä rytäkästä. Laatikoita on yleisesti lentokoneissa kaksi: ensimmäinen on CVR:ksi kutsuttu laite (cockpit voice recorder), joka tallentaa kaikki ohjaamossa käydyt keskustelut esimerkiksi viimeisen tunnin ajalta. Toinen taas on oranssin värinen paketti, josta löytyy koneen suoritusarvot ennen onnettomuutta.