Veikkaus tavoitti 10 miljoonan jättipotin voittajan Helsingistä – uutinen äimistytti: "Vaatii vähän aikaa, että ehtii sulatella"

Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula kertoi MTV Uutiset Livelle, että lauantain päävoiton pelannut henkilö on tavoitettu.

– Veikkauksesta on oltu häneen yhteydessä ja olemme päässeet voittajaa onnittelemaan ja hieman on keskusteltu voittoon liittyvistä käytännön asioista, Nisula kertoo.

– No kyllähän ihminen yleensäkin on tuollaisessa tilanteessa innostunut ja äimistynyt. Varmasti vaatii vähän aikaa, että asiaa ehtii sulatella, mutta innostunut ja yllättynyt oli tunnelma, Nisula kertoo.

Voittokupongissa kolme lottoriviä

Voittajasta ei tällä hetkellä kerrota muuta kuin se, että hän on Helsingissä ja täytti kupongin verkkopelinä. Voittokupongille henkilö oli tehnyt kolme yhden euron hintaista lottoriviä, joista yhdestä löytyi seitsemän osumaa. Nisula ei tiedä kuinka aktiivinen lottoaja on kyseessä.

Nisula kuvailee voittosummaa suureksi, ja vastaavia on jaettu viime vuosien aikana muutamia.

– Tässä on kyseessä sellainen suuri lottovoitto, joita viime vuosina on mennyt muutamia vuosittain. Eli jos verrataan viime vuoteen, niin silloin meni kolme sellaista voittoa, jotka ovat vähintään kymmenen miljoonaa tai sen yli. Kaikkiaan Loton historiassa suurin voitto on 15,6 miljoonaa euroa ja top-10 -voitto 12,8 miljoonaa. Eli suuri voitto, joita tässä pelissä silloin tällöin tulee, Nisula kertoo.