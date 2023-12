Veikkauksen arpoja ei voi ensi vuonna ostaa lahjaksi kuin ennen

Vuoden vaihtuessa tapahtuu merkittävä muutos Veikkauksen pelitarjonnassa, kun sen viimeinenkin peli siirtyy tunnistautumisen taakse. Raaputusarvat on viimeinen tuoteryhmä, jota voi ostaa tunnistautumatta vielä tämän vuoden loppuun.

– Niissä arvoissa, jotka on ostettu tämän vuoden puolella, on voimassa nykykäytäntö. Arvan voi antaa lahjaksi ja toinen ihminen on voinut sen lunastaa, Veikkauksen arvontapelien johtaja Ville Venojärvi kertoo.