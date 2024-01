Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen vähentämiseen

Sekä Väylävirasto että ely-keskukset ovat varautuneet tilapäisiin maantievalojen sammutuksiin. Virastot vastaavat yhdessä 78 000 kilometristä maanteitä, joista noin 12 000 kilometriä on valaistu 260 000 valaisimella. Sähköä on tarkoitus säästää erityisesti kulutushuippujen aikaan.



– Pakkasjakson tai energiatuotannon häiriön aikana voidaan joutua tilanteeseen, jossa sähköntuotto ei riitä kattamaan tarvetta. Jokaisen toimijan mahdollisuus karsia kulutusta erityisesti aamuisin ja iltaisin onkin tärkeää, jottei jouduttaisi pakotettuihin sähkökatkoihin, sanoo väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila Väylävirastosta tiedotteessa.



Tievalaistuksen sähköntarve on Väyläviraston mukaan 43 megawattia. Sammuttamalla siitä puolet katettaisiin noin viisi prosenttia mahdollisesta 400 megawatin tehovajauksesta.



Vaikka valoja sammutettaisiin, katkoksissa pyritään välttämään vilkkaita taajama-alueita, risteysalueita ja tunneleita. Sähköt voitaisiin Väyläviraston mukaan sammuttaa tarvittaessa aamuisin kello 7–9 ja alkuillasta kello 16–19.



Maanteiden valaistusta sammutetaan normaalistikin yöaikaan vähäliikenteisillä teillä, Väylävirasto kertoo.