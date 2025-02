Vastustaja raivostui Alvaro Moratan rankkarista – marssi koppiin, ottelu keskeytettiin

Turkin liigan ottelu Galatasarayn ja Adana Demirsporin välillä keskeytettiin, kun Adanan pelaajat marssivat koppiin kesken ottelun.

Galatasaraylle myönnettiin rangaistuspotku ottelun alussa, mistä vierasjoukkueen pelaajat ja valmentaja Mustafa Alper Avci oli rajusti eri mieltä. Galatasarayn tuore hankinta Alvaro Morata paukutti pallon verkkoon, ja sen Adanan valmentaja kykeni vielä sulattamaan. 30. minuutilla joukkueen hyökkääjä Yusuf Baras loukkaantui, mitä valmentaja Avci ei enää purematta niellyt.

Hän viittelöi joukkueen koolle ja johdatti pelaajat pukuhuoneeseen, vaikka peli oli kesken. Adanan pelaajat eivät myöskään palanneet kentälle, eikä peliä pelattu loppuun.

Turkin jalkapalloliitto ei ole vielä päättänyt, mitä ottelun lopputuloksen kanssa tehdään. Peli oli keskeytyshetkellä Galatasaraylle 1–0.

Galatasaray johtaa Turkin liigaa kolmen pisteen erolla Fenerbahceen. Adana Demirspor on sarjataulukon jumbona. Sillä on kasassa 21 ottelusta vaivaiset viisi pistettä. Galatasaray ei ole hävinnyt tällä kaudella Turkin liigassa vielä otteluakaan. Varsinkin joukkueen hyökkäys on varsin nimekäs. Moratan lisäksi hyökkäyksessä pelaavat Dries Mertens ja Victor Osimhen.