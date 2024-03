Ruma välikohtaus kentällä – suurseura harkitsee liigasta häipymistä

Fenerbahce voitti ottelun viime hetken maalilla 3–2. Seura pitää huhtikuun alussa ylimääräisen kokouksen, Fenerbahcen hallitus päätti asiasta maanantaina. Esityslistalla on muiden tapaukseen liittyvien asioiden lisäksi myös mahdollinen edustusjoukkueen vetäytyminen Superliigasta.

FIFA on tuominnut viikonlopun levottomuudet. Puheenjohtaja Gianni Infantinon mukaan väkivaltaisuuksia on mahdotonta hyväksyä.

Fenerbahce on Turkin liigassa toisena. Se on kahden pisteen päässä Galatasaraysta. Sarjakolmonen Trabzonspor on jäänyt jo 30 pisteen päähän.