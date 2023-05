Vastaamon tietomurron uhreilla alle viikko aikaa tehdä rikosilmoitus ja antaa lausuma – nyt rikosilmoituksia on 24 000 ja lausumia 9800

Vastamon tietomurron uhriksi joutui noin 33 000 ihmistä. Tähän mennessä poliisi on saanut 24 000 rikosilmoitusta ja lausumia on annettu 9800.

– Lausuma pitää tehdä, jos on tehnyt rikosilmoituksen. Lausuman antaminen on tärkeää, jotta uhri voi ilmoittaa vaatimuksensa rikosasiassa ja sen, vaatiiko hän rangaistusta tapahtuneesta rikoksesta. Nämä ovat asianomistajarikoksia ja lausumalla henkilö varmistaa rikosprosessissa mukana pysymisen, kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Mikko Rauhamaa keskusrikospoliisista sanoo.

Epäillyn kuulustelut jatkuvat vielä pitkään

– Epäillyn kuulustelut aloitettiin heti ja ne jatkuvat pitkälle kesään asti. Kuulusteluja on tehtävänä vielä paljon, Rauhamaa kertoo.

Kivimäkeä epäillään muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Hän on kiistänyt rikosepäilyt medialle asianajajansa välityksellä.

Keskusrikospoliisin mukaan jutun esitutkinta valmistuu elokuussa ja juttu siirtyy syyteharkintaan. Syytteennoston määräpäivä jutussa on lokakuussa.

– Tämä on ollut Suomessa täysin poikkeuksellinen tutkinta ja rikos, jolla on valtava määrä uhreja. Poliisissa ei ollut ennalta valmista sapluunaa hoitaa tällaista juttua, mutta tässä on nyt opeteltu ja rakennettu tapa, jolla tällainen juttu tutkitaan, Rauhamaa sanoo.