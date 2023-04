Andersson ja Orpo kommentoivat hallitustunnustelukeskusteluja – "Paljon on yhteistä ja paljon on hyvää"

– Me olemme lähteneet siitä, että kolme miljardia euroa on (kuuden miljardin sijaan) realistisempi sopeutustarve yhdelle vaalikaudelle. Ja pääpainopisteen pitäisi olla tulopuolella, Andersson kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

– Kaikki on kiinni siitä, pitääkö kokoomus kiinni siitä, mistä se on puhunut vaalien alla. Eli jos on kyse näin rajuista säästöistä ja leikkauksista julkisiin menoihin, on hyvin epätodennäköistä, että vasemmistoliitto on seuraavassa hallituksessa.