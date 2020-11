Varpaisjärven katoamismysteeri: Poliisi julkaisi kuvan kadonneesta 47-vuotiaasta miehestä – oletko nähnyt häntä?

Poliisi ei aikaisemmin julkaissut miehen nimeä eikä kuvaa mutta julkaisi sen sijaan kuvan harmaasta takista, jonka kaltainen takki miehellä on todennäköisesti ollut yllään katoamisen aikohin.

Poliisin aiemmassa tiedotteessa pyydettyjä vihjeitä on tullut niukasti. Poliisi julkaisee siksi kadonneesta henkilöstä kuvan ja toivoo vähäisiäkin vihjeitä mahdollisista havainnoista.

Kadonnut mies on 180 cm pitkä ja painaa noin 75 kg. Hänellä on siniset silmät, ja hän puhuu englantia ja murtaen suomea. Katoamisesta on kulunut jo viikko, joten kadonneella voi olla harmahtava parta.