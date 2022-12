Varo nollakeleillä iskevää petollista ruostuttajaa – yksi moka voi viimeistellä ikävän vaurion: "Autokatos on usein parempi kuin autotalli"

Ruostesuojausketju Finikorin toimitusjohtaja Tero Wester kertoo MTV Uutisille, että kuluva talvi on ollut varsin tyypillinen suomalainen talvi siinä mielessä, että siihen on mahtunut paljon lämpötilavaihteluja, likaa, loskaa ja tiesuolaa, mikä on auton ruostumisen kannalta se ikävin yhdistelmä.