Vantaalla viisi tappaneen palon syy varmistui: Ilmaraoton kiuas sytytti saunan tuleen

– Tutkimuksissa on todettu, että kiukaan kivitilan takaseinä on pullistunut lähes kiinni kiukaan takaosassa sijaitsevaan metalliseen ulkopintaan. Tämän johdosta kiukaasta on puuttunut sen ulkopintaa jäähdyttävä ilmarako, jonka seurauksena saunan seinäpaneelit ovat syttyneet palaamaan. Paneeleista palo on päässyt leviämään eteenpäin, rikoskomisario Rauno Jämsä kertoo poliisin tiedotteessa.