Vanki löi Riihimäen vankilan vartijaa yllättäen kesken aamupalan – syyttäjän mukaan kyseessä oli tilattu kosto rikollisjengi United Brotherhoodilta: Vartijoista löytyi maalituslista

Vartijan nimi oli sellistä löytyneellä listalla

Lisäksi pahoinpidellyn vartijan nimi löytyi listalta, jota oli pitänyt hallussaan tekoon yllyttämisestä syytetty vanki. Kyseinen vanki on syyttäjän mukaan United Brotherhoodin puolikasjäsen. Syyttäjän mukaan miehen sellistä löytyi sekä maaliskuussa että toukokuussa lista Riihimäen vankilan vartijoista. Kyse on syyttäjän mukaan maalittamisesta.

Syyttäjän mukaan kyseessä on jo listan toinen vankilan vartija, joka on joutunut rikollisjengin tai sen jäsenten väkivallan uhriksi.Vartijan kimppuun käynyttä miestä syytetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Toista syytetään yllyttämisestä virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ja pahoinpitelyyn. Molempia syytetään lisäksi laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta liittyen United Brotherhoodin toiminnan jatkamiseen.Tapauksen käsittely alkoi tänään Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Myöntää lyönnin, mutta kiistää toimineensa UB:n nimissä

Oikeus päättää helmikuussa, lakkautetaanko UB vai ei

Nyt käsiteltävän syytteen lisäksi viitteitä toiminnan jatkamisesta on muun muassa ollut Vanajan vankilassa, missä on takavarikoitu UB:hen viittaavia paitoja. Paidoissa lukee "No law can break a brotherhood" eli että laki ei voi hajottaa veljeskuntaa.