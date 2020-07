Syyttäjä: United Brotherhoodista erotetun miehen tuhansien eurojen erorahaa perittiin väkivalloin – miestä potkittiin puoli tuntia haaroväliin

– Holopainen itse tai joku hänen sijastaan on keskustellut jo aiemmin miehen kanssa velan hoitamisesta ja tässä yhteydessä tätä on lyöty nyrkillä kasvoihin perinnän tehostamiseksi. Joitakin päiviä tämän jälkeen mies on jälleen jatkanut perusteettoman velan maksamista, syytteessä sanotaan.