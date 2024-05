Turnauksen keskeyttänyt huippugolfari Grayson Murray, 30, löydettiin kuolleena

PGA-kiertueella menestystä niittänyt ammattigolfari Grayson Murray on kuollut 30-vuotiaana, kertovat PGA-kiertueen viralliset verkkosivut.

– Olemme järkyttyneitä ja murtuneita, että PGA-kiertueen pelaaja Grayson Murray on kuollut tänä aamuna. Olen sanaton, PGA-kiertueen komissaari Jay Monahan kommentoi uutista.

– He olivat järkkymättömiä siitä, ettei Grayson haluaisi niin tehtävän. Niin vaikeaa kuin se on, me haluamme kunnioittaa heidän toiveitaan.