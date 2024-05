Äkillisesti kuolleen huippugolfarin parina kisannut murtui tv-haastattelussa – kertoi viimeisen päivän tapahtumista

– Hän oli niin kilpailuhenkinen. Halusimme voittaa toisemme. Sitten kun jotain tällaista tapahtuu, sitä tajuaa, että me olemme kaikki vain ihmisiä, Malnati kertoi vuolaasti itkien.

Murray on aiemmin kertonut avoimesti alkoholi- ja mielenterveysongelmistaan sekä masennuksestaan ja ahdistuneisuushäiriöstään. Ongelmien yhteyttä kuolemaan ei ole vahvistettu.

– Tämä on todella vaikea päivä, koska Graysonia katsoessa näkee jonkun, joka on näkyvästi kärsinyt vaikeuksista menneisyydessään. Hän on ollut avoin siitä ja hän näytti saaneen elämänsä taas sellaiseen tilaan, että asiat tuntuvat hänestä hyvältä, Malnati kommentoi.